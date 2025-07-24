Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение

В Лондоне есть легендарный цирюльник — Суини Тодд. Лезвие его бритвы бреет так чисто, что в народе его прозвали «Демон-парикмахер». У Тодда нет отбоя от клиентов, однако некоторые из них бесследно исчезают. Дело в том, что цирюльник хранит мрачную тайну, связанную с его покойными родителями. Он прибыл в Лондон, чтобы совершить кровавую месть. Помогает ему в этом местная стряпуха миссис Ловетт. Ее деликатесные мясные пироги с недавних пор стали очень популярными. Загадку пропажи клиентов Тодда берется раскрыть молодой полицейский, который готов пойти на все, чтобы вывести злодеев на чистую воду…