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Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение
Кино

Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение

В Лондоне есть легендарный цирюльник — Суини Тодд. Лезвие его бритвы бреет так чисто, что в народе его прозвали «Демон-парикмахер». У Тодда нет отбоя от клиентов, однако некоторые из них бесследно исчезают. Дело в том, что цирюльник хранит мрачную тайну, связанную с его покойными родителями. Он прибыл в Лондон, чтобы совершить кровавую месть. Помогает ему в этом местная стряпуха миссис Ловетт. Ее деликатесные мясные пироги с недавних пор стали очень популярными. Загадку пропажи клиентов Тодда берется раскрыть молодой полицейский, который готов пойти на все, чтобы вывести злодеев на чистую воду…

Режиссёр
Стивен М.Смит
Актёры
Терри Берд, Джо Дайсон, Александр Симкин, Стивен Брэндон, Ли Браун, Саманта Андерсон, Тоби Уинн-Дэвис, Джейсон Форд, Джед Керби, Стивен М.Смит, Дэнни Горст
Продолж.
80 мин.
Премьера
2025-07-24 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов