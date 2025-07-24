Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение

В Лондоне есть легендарный цирюльник — Суини Тодд. Лезвие его бритвы бреет так чисто, что в народе его прозвали «Демон-парикмахер». У Тодда нет отбоя от клиентов, однако некоторые из них бесследно исчезают. Дело в том, что цирюльник хранит мрачную тайну, связанную с его покойными родителями. Он прибыл в Лондон, чтобы совершить кровавую месть. Помогает ему в этом местная стряпуха миссис Ловетт. Ее деликатесные мясные пироги с недавних пор стали очень популярными. Загадку пропажи клиентов Тодда берется раскрыть молодой полицейский, который готов пойти на все, чтобы вывести злодеев на чистую воду…
- Режиссёр
- Стивен М.Смит
- Актёры
- Терри Берд, Джо Дайсон, Александр Симкин, Стивен Брэндон, Ли Браун, Саманта Андерсон, Тоби Уинн-Дэвис, Джейсон Форд, Джед Керби, Стивен М.Смит, Дэнни Горст
- Продолж.
- 80 мин.
- Премьера
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2025-07-24 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов