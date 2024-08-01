Судная ночь. Джекпот

Несколько человек становятся свидетелями джекпота в $156 миллионов долларов. Случайные посетители, полиция, преступники — все желают заполучить лотерейный билет с огромным выигрышем. Эта судная ночь выпустит на волю все людские пороки.
- Режиссёр
- Дэн Браун
- Актёры
- Ангус Клауд, Эллиот Найт, Джессика Гарза, Стерлинг Бомон, Муса Хуссейн Краиш, Спенсер Гарретт, Джейсон О'Mара, Джейсон Уайлс, Себастьян Соцци, Чарли Магдалено
- Продолж.
- 96 мин.
- Премьера
-
2024-08-01 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер