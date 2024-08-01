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Судная ночь. Джекпот

Несколько человек становятся свидетелями джекпота в $156 миллионов долларов. Случайные посетители, полиция, преступники — все желают заполучить лотерейный билет с огромным выигрышем. Эта судная ночь выпустит на волю все людские пороки.

Режиссёр
Дэн Браун
Актёры
Ангус Клауд, Эллиот Найт, Джессика Гарза, Стерлинг Бомон, Муса Хуссейн Краиш, Спенсер Гарретт, Джейсон О'Mара, Джейсон Уайлс, Себастьян Соцци, Чарли Магдалено
Продолж.
96 мин.
Премьера
2024-08-01 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер

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