Субстанция: Идеал

Получив стипендию престижного университета, китаянка Вэй переезжает в Новую Зеландию и селится у тети, чья дочь учится на том же факультете. Девушка комплексует из-за родимого пятна на лице, поэтому мечтает продолжить работу погибшего отца, пытавшегося создать революционное средство для борьбы с несовершенствами кожи. Это заинтересовывает университетского преподавателя, которому срочно нужен проект для продления финансирования — так Вэй получает доступ в лабораторию. Тем временем отношения с двоюродной сестрой и новыми сокурсницами становятся все хуже.
- Режиссёр
- Саша Рейнбоу
- Актёры
- Джесс Хонг, Джаред Тернер, Иден Харт, Марк Митчинсон, Хлоя Паркер, Бенджамин Хадсон, Элисон Куиган, Жинетт МакДональд, Сепи Тоа, Сэм Ван
- Продолж.
- 96 мин.
- Премьера
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2025-02-13 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов