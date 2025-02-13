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Субстанция: Идеал

Получив стипендию престижного университета, китаянка Вэй переезжает в Новую Зеландию и селится у тети, чья дочь учится на том же факультете. Девушка комплексует из-за родимого пятна на лице, поэтому мечтает продолжить работу погибшего отца, пытавшегося создать революционное средство для борьбы с несовершенствами кожи. Это заинтересовывает университетского преподавателя, которому срочно нужен проект для продления финансирования — так Вэй получает доступ в лабораторию. Тем временем отношения с двоюродной сестрой и новыми сокурсницами становятся все хуже.

Режиссёр
Саша Рейнбоу
Актёры
Джесс Хонг, Джаред Тернер, Иден Харт, Марк Митчинсон, Хлоя Паркер, Бенджамин Хадсон, Элисон Куиган, Жинетт МакДональд, Сепи Тоа, Сэм Ван
Продолж.
96 мин.
Премьера
2025-02-13 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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