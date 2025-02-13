Субстанция: Идеал

Получив стипендию престижного университета, китаянка Вэй переезжает в Новую Зеландию и селится у тети, чья дочь учится на том же факультете. Девушка комплексует из-за родимого пятна на лице, поэтому мечтает продолжить работу погибшего отца, пытавшегося создать революционное средство для борьбы с несовершенствами кожи. Это заинтересовывает университетского преподавателя, которому срочно нужен проект для продления финансирования — так Вэй получает доступ в лабораторию. Тем временем отношения с двоюродной сестрой и новыми сокурсницами становятся все хуже.