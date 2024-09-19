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Субстанция

Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Уникальный препарат «Субстанция» сделает вас моложе, красивее, идеальнее. Слава голливудской звезды Элизабет Спаркс осталась в прошлом, хоть она все еще ведет популярное фитнес-шоу на телевидении. Но когда ее шоу собираются перезапустить с новой звездой, Элизабет решается принять «Субстанцию». Так на свет появляется молодая и сексуальная Сью. Однако у совершенства есть своя цена, и расплата не заставит себя долго ждать…

Режиссёр
Корали Фаржа
Актёры
Маргарет Куолли, Деннис Куэйд, Деми Мур, Уго Диего Гарсия, Джозеф Бальдеррама, Оскар Лесаж, Гор Абрамс, Мэттью Геци, Александра Папулиас Бартон, Филип Шурер, Дэниел Найт, Тиффани Хофстеттер
Продолж.
140 мин.
Премьера
2024-09-19 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов, Драма

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