Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Уникальный препарат «Субстанция» сделает вас моложе, красивее, идеальнее. Слава голливудской звезды Элизабет Спаркс осталась в прошлом, хоть она все еще ведет популярное фитнес-шоу на телевидении. Но когда ее шоу собираются перезапустить с новой звездой, Элизабет решается принять «Субстанцию». Так на свет появляется молодая и сексуальная Сью. Однако у совершенства есть своя цена, и расплата не заставит себя долго ждать…
- Режиссёр
- Корали Фаржа
- Актёры
- Маргарет Куолли, Деннис Куэйд, Деми Мур, Уго Диего Гарсия, Джозеф Бальдеррама, Оскар Лесаж, Гор Абрамс, Мэттью Геци, Александра Папулиас Бартон, Филип Шурер, Дэниел Найт, Тиффани Хофстеттер
- Продолж.
- 140 мин.
- Премьера
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2024-09-19 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов, Драма