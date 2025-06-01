Стыки времени

Проект исследует феномен сосуществования различных временных пластов в настоящем. Мы обращаем внимание на то, как эти временные отрезки взаимодействуют: порой — гармонично и незаметно, порой — сталкиваясь, образуют странные швы и стыки. Художники через разные визуальные практики осмысляют эти процессы, предлагая зрителю собственные трактовки диалога между прошлым, настоящим и будущим.

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