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3 июля в 19:00
Выставки

Стыки времени

Центр современного искусства «Штаб»

Проект исследует феномен сосуществования различных временных пластов в настоящем. Мы обращаем внимание на то, как эти временные отрезки взаимодействуют: порой — гармонично и незаметно, порой — сталкиваясь, образуют странные швы и стыки. Художники через разные визуальные практики осмысляют эти процессы, предлагая зрителю собственные трактовки диалога между прошлым, настоящим и будущим.

На открытии вас ждет:

  • экскурсия по экспозиции;
  • знакомство с авторами и деятелями культуры из разных городов;
  • эксклюзивные объекты искусства в нашем магазине;
  • 22:00 — after party во внутреннем дворике.

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