Стыки времени

Проект исследует феномен сосуществования различных временных пластов в настоящем. Мы обращаем внимание на то, как эти временные отрезки взаимодействуют: порой — гармонично и незаметно, порой — сталкиваясь, образуют странные швы и стыки. Художники через разные визуальные практики осмысляют эти процессы, предлагая зрителю собственные трактовки диалога между прошлым, настоящим и будущим.
На открытии вас ждет:
- экскурсия по экспозиции;
- знакомство с авторами и деятелями культуры из разных городов;
- эксклюзивные объекты искусства в нашем магазине;
- 22:00 — after party во внутреннем дворике.
- Возраст
- 0+