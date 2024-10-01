Уникальное событие, которое нельзя пропустить — всеобщая ежегодная вечеринка-посвящение в студенты. Вы из РГРТУ, РГАТУ, РязГМУ, РГУ? Колледжа или техникума? В одном месте соберутся все нынешние студенты города и сольются в единое целое, чтобы погрузиться в атмосферу безудержного веселья и развлечения. Отличная возможность неформально пообщаться и даже завести новые знакомства. Добро пожаловать на «Студзавет: всеобщее посвящение».

Световое и лазерное шоу, киловатты мощного и лучшего звука, музыкальные популярные хиты от диджеев, ведущие, зона с бесплатным караоке и многое другое!