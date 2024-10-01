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Студзавет: всеобщее посвящение
26 октября в 23:00
Клубы

Студзавет: всеобщее посвящение

Deep

Уникальное событие, которое нельзя пропустить — всеобщая ежегодная вечеринка-посвящение в студенты. Вы из РГРТУ, РГАТУ, РязГМУ, РГУ? Колледжа или техникума? В одном месте соберутся все нынешние студенты города и сольются в единое целое, чтобы погрузиться в атмосферу безудержного веселья и развлечения. Отличная возможность неформально пообщаться и даже завести новые знакомства. Добро пожаловать на «Студзавет: всеобщее посвящение».

Световое и лазерное шоу, киловатты мощного и лучшего звука, музыкальные популярные хиты от диджеев, ведущие, зона с бесплатным караоке и многое другое!

  • Начало работы клуба 26 октября с 23:00
  • Вход всем 300₽
  • Вход для лиц старше 18 лет

Возраст
18+