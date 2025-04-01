Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 19
16°
Втр, 20
16°
Срд, 21
19°
ЦБ USD 80.77 0.46 17/05
ЦБ EUR 90.71 0.61 17/05
Нал. USD 82.75 / 82.00 19/05 14:55
Нал. EUR 93.06 / 94.00 19/05 14:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Какой будет набережная на берегу Борковского затона в Рязани
Рязань расположена на Оке, но в городе до сих пор нет н...
1 час назад
181
В Рязани прошло двухдневное заседание Российского союза строителей
Насыщенная программа для гостей мероприятий прошла 15 и...
16 мая 18:18
6 390
Убийства на почве ревности. Как распознать в партнере «красные флаги»...
Многим людям свойственна ревность, но иногда она выходи...
14 мая 13:31
11 244
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
48 159
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Студзавет: последний звонок
24 мая в 23:00
Клубы

Студзавет: последний звонок

Deep

Заканчиваем год на мажорной ноте вместе с друзьями с РГРТУ, РГАТУ, РязГМУ, РГУ и другими учебными заведениями города Рязани! Адреналин зашкаливает, ведь впереди — ночь безумного драйва, невероятных знакомств и незабываемых эмоций.

Что тебя ждет?

  • Браслеты, которые обозначают статус твоих отношений — свободен/свободна ты или нет.
  • Топовые диджей-сеты с хитами, которые взорвут танцпол и не дадут усидеть на месте!
  • Вайбовая атмосфера: неон, дым и дымчатые лазеры — ловите свой идеальный сторис!
  • Призы и конкурсы от ведущего!
  • Фристайл-баттлы и флешмобы — покажи, что ты лучший танцор!
  • Возможность обрести новые неформальные знакомства!

Возраст
18+