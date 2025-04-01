Студзавет: последний звонок

Заканчиваем год на мажорной ноте вместе с друзьями с РГРТУ, РГАТУ, РязГМУ, РГУ и другими учебными заведениями города Рязани! Адреналин зашкаливает, ведь впереди — ночь безумного драйва, невероятных знакомств и незабываемых эмоций.
Что тебя ждет?
- Браслеты, которые обозначают статус твоих отношений — свободен/свободна ты или нет.
- Топовые диджей-сеты с хитами, которые взорвут танцпол и не дадут усидеть на месте!
- Вайбовая атмосфера: неон, дым и дымчатые лазеры — ловите свой идеальный сторис!
- Призы и конкурсы от ведущего!
- Фристайл-баттлы и флешмобы — покажи, что ты лучший танцор!
- Возможность обрести новые неформальные знакомства!
- Возраст
- 18+