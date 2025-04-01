Студия Союз

Однажды они влюбили в себя миллионы людей, а теперь спешат влюбить в себя Рязань! По вашим просьбам — большой концерт команды «Союз» 18 мая в Филармонии.

Команда «Союз» — это не просто команда, это бренд. Можете быть уверены, с ними вы точно не соскучитесь! Чемпионы Высшей лиги и неоднократные участники лучших программ Первого канала и ТНТ выступят с программой, наполненной смехом, юмором, пародиями и, конечно, музыкой!

Несравненные Айдар Гараев, Елена Гущина, Артем Муратов, Александр Алымов, Виктор Щетков и Кирилл Коковкин и их лучшие номера!