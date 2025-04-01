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29 апреля 16:45
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Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
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В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
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В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
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Студия Союз
18 мая в 19:00
Концерты

Студия Союз

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Однажды они влюбили в себя миллионы людей, а теперь спешат влюбить в себя Рязань! По вашим просьбам — большой концерт команды «Союз» 18 мая в Филармонии.

Команда «Союз» — это не просто команда, это бренд. Можете быть уверены, с ними вы точно не соскучитесь! Чемпионы Высшей лиги и неоднократные участники лучших программ Первого канала и ТНТ выступят с программой, наполненной смехом, юмором, пародиями и, конечно, музыкой!

Несравненные Айдар Гараев, Елена Гущина, Артем Муратов, Александр Алымов, Виктор Щетков и Кирилл Коковкин и их лучшие номера!

Возраст
18+