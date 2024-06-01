27 июня 2024 г. в 16 часов в Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина открывается выставка религиозного искусства из фондов музея.

Камерная выставка «Страшный Суд» сосредоточена вокруг одного из ключевых памятников коллекции древнерусского искусства Рязанского художественного музея. Икона, написанная в конце XVII в., является отражением изменений в социальной и духовной жизни общества. Широта охвата тем, многообразие литературных источников самого разного характера и, наконец, сложность масштабной композиции делают это произведение одним из самых полных изводов Страшного Суда в станковой живописи XVII в.

Включенные в состав выставки произведения разнообразны по технике исполнения, времени и месту создания и охватывают период от 18 до конца 20 века. Западноевропейская и русская гравюра, лубок, деревянная полихромная скульптура и икона синодального периода отражают широкий круг тем, включенных в орбиту интересов эстетики Нового времени. Такие, на первый взгляд, «странные сближения» разнородных произведений искусства помогут зрителю составить представление о стилистических и семантических влияниях, отраженных в образе Страшного Суда. Так, гравюра с фрески Гвидо Рени «Битва Михаила Архангела с сатаной» демонстрирует европейский источник изменений в образе архистратига в русской иконе, а эмалевая дробница XIX в. — его устойчивость в искусстве уже Синодального периода.

Тема Страстей Христовых, отчетливо звучащая в иконе Страшного Суда, по-разному раскрывается в европейской гравюре и русской храмовой скульптуре. Образ «Мужа скорбей» в трактовке Томмазо Салини, неизвестного русского скульптора и иконописца XVIII в. при всех различиях сохраняет в своей основе конфликт, присущий барочной эстетике. Еще больше контраста зритель обнаружит в сопоставлении образов Распятия: гармоничная красота Ренессанса в офорте с картины Рафаэля противостоит символизму гравюры, сюжет которой складывается на русской почве уже в конце XVII в.

Вовлечение светской литературы «душеспасительного» характера в круг источников иконографии Страшного Суда стал началом отдельного раздела низовой визуальной культуры. Назидательный лубок XIX в. в простых, но неизменно выразительных формах, продолжает традицию XVII в. и сохраняет дидактическую функцию искусства.

Всесторонний анализ памятников древнерусского искусства позволяет осознать степень вовлеченности русской художественной традиции в общеевропейский культурный контекст. Однако такое погружение в эстетику времени, равно как и само знакомство с подобными памятниками были бы невозможны без методов современной научной реставрации. Бытованию иконы в музейной коллекции, истории ее раскрытия и — буквально — открытия посвящен архивный раздел выставки. Фотофиксация этапов реставрации иконы «Страшный Суд» и тематически связанной с ней иконы «Воскресение. Сошествие во ад» позволит зрителю познакомиться с существенным отрезком жизни произведения: от его обретения до помещения в постоянную экспозицию музея.