В ДС «Олимпийский» состоится старт хоккейного сезона в Рязанской области. Мероприятие приурочено к первому домашнему матчу ОЛИМПБЕТ Чемпионата России по хоккею — Всероссийской хоккейной лиги сезона 2024-2025 г. На лед выйдет главная профессиональная команда региона «Рязань-ВДВ» против хоккеистов из г. Омска -команды «Омские крылья».

В день открытия для болельщиков в холле ледовой арены будут разыграны призы, все желающие смогут сделать яркие фотографии в фотозоне клуба, а также сразу же нарисовать плакаты в поддержку нашей команды.