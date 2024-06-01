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Старая Рязань — место традиций, место славы, место силы
20 июля в 12:00
Праздники

Старая Рязань — место традиций, место славы, место силы

Старая Рязань

На городище Старая Рязань 20 июля пройдет фестиваль, на котором выступит финалист «Евровидения» Петр Налич.

Фестиваль «Старая Рязань — место традиций, место славы, место силы» состоится в субботу, 20 июля, на городище Старая Рязань. Проект реализуется в партнерстве с Рязанским историко-архитектурным музеем заповедником при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фестиваль начнется в 12:00 и продлится до 20:00. На нем гости увидят спектакли, которые привезут театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Подмосковья. Также на сценах выступят звезды 90-х, оперные исполнители, рязанские коллективы. На фестивале пройдут мастер-классы, будет открыта выставка. Вход на фестиваль свободный.

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