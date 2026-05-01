Standup Валентин Сидоров — новый сольный тур! Валентин Сидоров — один из самых ярких комиков страны, чьи концерты собирают аншлаги от Москвы до Южно-Сахалинска, а всем полюбившиеся ролики с импровизацией со зрителями залетают на сотни тысяч просмотров. Актёр театра и кино, резидент Standup шоу ТНТ, участник телевизионных эфиров и популярных интернет-шоу — он едет к вам с новой программой! Юмор Валентина остроумен, а блестящая актерская игра и глубокая самоирония не оставят равнодушным самого искушенного любителя комедии. Не упустите шанс насладиться качественным юмором и, возможно, стать частью концерта!