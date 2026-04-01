Это не просто спектакль, а настоящее путешествие во времени! Название постановки — из рязанского диалекта: «СРЯДА» — традиционный праздничный женский костюм, символ красоты и самобытности.

На сцене оживают шесть уникальных костюмов Рязанской губернии. Каждый образ — это целая история: о своём уезде, его традициях и характере. Благодаря современным технологиям и интерактивным решениям зрители не просто смотрят, а погружаются в прошлое, ощущая связь с наследием предков. Все желающие смогут поучаствовать в играх и обрядах, поводить хоровод, ну и конечно же примерить на себя традиционный народный костюм.

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и стал частью большого этнографического исследования.