Спящая красавица

Свою «Спящую красавицу» Касаткина и Василев впервые разбудили во Франции, в Каннах, в 2004 году. С тех пор красотой этой сказочной истории вдохновляются взрослые и дети, критики и поэты — зрители по всему миру. Костюмы и декорации создают особую атмосферу: на сцене по взмаху волшебной палочки вырастает ажурный замок, шумит ветвями заколдованный лес…

Либретто соединило в себе сказки Шарля Перро: «Спящую красавицу» и «Красавицу и Чудовище». Как обычно, визитной карточкой постановщиков стало сочетание оригинальной и классической хореографии. Спектакль идет в сопровождении оркестра театра «Новая Опера» им. Е. В. Колобова. Дирижер — Валерий Крицков.