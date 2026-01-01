Рязань
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
655
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
2 840
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
9 612
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 754
ИТОГИ ГОДА 2025
Спящая красавица
15 февраля в 18:00
Театр

Спящая красавица

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Свою «Спящую красавицу» Касаткина и Василев впервые разбудили во Франции, в Каннах, в 2004 году. С тех пор красотой этой сказочной истории вдохновляются взрослые и дети, критики и поэты — зрители по всему миру. Костюмы и декорации создают особую атмосферу: на сцене по взмаху волшебной палочки вырастает ажурный замок, шумит ветвями заколдованный лес…

Либретто соединило в себе сказки Шарля Перро: «Спящую красавицу» и «Красавицу и Чудовище». Как обычно, визитной карточкой постановщиков стало сочетание оригинальной и классической хореографии. Спектакль идет в сопровождении оркестра театра «Новая Опера» им. Е. В. Колобова. Дирижер — Валерий Крицков.

Режиссёр
Мариус Петипа, Наталия Касаткина, Владимир Василев
Возраст
0+
Жанры
Балет, Для детей