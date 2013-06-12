Друзья, мы с огромной радостью и гордостью объявляем: спортивный фестиваль «ГРАН-ПРИ Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки» состоится вновь!

12-13 ИЮНЯ 2026 года

Рязань, Лесопарк и спортивный центр «Под мостом»

Нас ждёт новая глава в истории самого масштабного спортивного события региона!

В 2026 году мы не просто повторим успех — мы его превзойдём! Мы готовим программу грандиознее: больше дисциплин, больше зрелищ, больше возможностей для каждого спортсмена и болельщика.

А теперь — ваш выход!

Давайте вместе напишем новую страницу силы, воли и спортивного братства. Наша цель — не просто провести соревнования, а создать живую, мощную традицию, которая вдохновляет на подвиги и объединяет поколения.

Готовьтесь. Тренируйтесь. Предлагайте. До встречи на фестивале силы и духа — 12-13 июня 2026 года в Рязани!