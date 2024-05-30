Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 30
25°
Птн, 31
26°
Сбт, 01
23°
ЦБ USD 89.79 0.53 31/05
ЦБ EUR 97.13 0.24 31/05
Нал. USD 85.80 / 99.00 30/05 18:35
Нал. EUR 92.90 / 115.00 30/05 18:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Едем. рф — сервис для путешествий и грузоперевозок
Одним из самых экономичных способов путешествия по Росс...
23 мая 10:00
4 510
Сетевой лохотрон? Как безработные рязанцы несли работодателю деньги
Рязанка поделилась своей историей с РЗН. инфо: она откл...
21 мая 11:59
15 636
Рязанский суд отказался предоставить СМИ информацию о подозрительном д...
В адрес известного федерального интернет портала «ПроДо...
20 мая 15:32
6 718
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
16 522
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Сплетение судеб

Молодая мама Смита живет в Индии и мечтает дать своей маленькой дочери образование, но муж не хочет ничего менять. Итальянка Джулия после инцидента с отцом понимает, что семья осталась с большими долгами. Талантливая юрист из Канады Сара вот-вот должна получить долгожданное повышение, но серьезный диагноз вмешивается в ее планы. Три женщины — три тайны. Они никогда не встречались и даже не знают, что на самом деле их связывает нечто уникальное — сплетение судеб.

Режиссёр
Летиция Коломбани
Актёры
Сара Эбботт, Сара Камачо, Эдриан Дорословац, Дориан Дорословац, Марсель Жаннен, Гвендалина Лозито, Миа Мельцер, Бонни Мак, Миммо Манчини, Ави Нэш, Ким Рейвер
Продолж.
121 мин.
Премьера
2024-05-30 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма