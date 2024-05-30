Молодая мама Смита живет в Индии и мечтает дать своей маленькой дочери образование, но муж не хочет ничего менять. Итальянка Джулия после инцидента с отцом понимает, что семья осталась с большими долгами. Талантливая юрист из Канады Сара вот-вот должна получить долгожданное повышение, но серьезный диагноз вмешивается в ее планы. Три женщины — три тайны. Они никогда не встречались и даже не знают, что на самом деле их связывает нечто уникальное — сплетение судеб.
- Режиссёр
- Летиция Коломбани
- Актёры
- Сара Эбботт, Сара Камачо, Эдриан Дорословац, Дориан Дорословац, Марсель Жаннен, Гвендалина Лозито, Миа Мельцер, Бонни Мак, Миммо Манчини, Ави Нэш, Ким Рейвер
- Продолж.
- 121 мин.
- Премьера
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2024-05-30 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма