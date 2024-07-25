Список подозреваемых

Лучшие агенты ФБР и полиция разыскивают серийного преступника, жестоко убившего 11 женщин. След удается взять только детективу Ортега, но после того, как пропадет его племянница, дело принимает еще более опасный поворот. Под подозрением находится каждый, кто ведет расследование.