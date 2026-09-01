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Спарта-2. Гоплиты
Кино

Спарта-2. Гоплиты

Спустя шесть лет после победы в турнире «Спарта» Николай получает право собрать команду для участия в жестоком международном командном чемпионате «ТТС». Чтобы победить, герою нужны лучшие, и он принимает рискованное решение позвать в команду двоих соперников, которых он когда-то одолел. Бывшим врагам предстоит сплотиться и сразиться с элитными командами из США, Германии, Франции и других стран. На кону стоит не только титул чемпиона, но и честь страны.

Страна
Россия
Режиссёр
Георгий Гашокин
Актёры
Николай Кудряшов, Андрей Семенов, Александр Лутченко, Кирилл Старицын, Никита Крахмалев, Виктор Смоляр, Александр Мосин, Андрей Кулев, Скиф Баззаев, Андрей Сычев
Продолж.
109 мин.
Премьера
8 октября 2026 в России
Возраст
16+
Жанры
Боевик, Драма, Спортивный фильм

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