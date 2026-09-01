Спарта-2. Гоплиты

Спустя шесть лет после победы в турнире «Спарта» Николай получает право собрать команду для участия в жестоком международном командном чемпионате «ТТС». Чтобы победить, герою нужны лучшие, и он принимает рискованное решение позвать в команду двоих соперников, которых он когда-то одолел. Бывшим врагам предстоит сплотиться и сразиться с элитными командами из США, Германии, Франции и других стран. На кону стоит не только титул чемпиона, но и честь страны.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Георгий Гашокин
- Актёры
- Николай Кудряшов, Андрей Семенов, Александр Лутченко, Кирилл Старицын, Никита Крахмалев, Виктор Смоляр, Александр Мосин, Андрей Кулев, Скиф Баззаев, Андрей Сычев
- Продолж.
- 109 мин.
- Премьера
-
8 октября 2026 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик, Драма, Спортивный фильм