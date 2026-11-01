Найдя белый свисток своей матери Лайзы, Рико решает спуститься на самое дно загадочной Бездны. Вместе с ней отправляется робот Рэг, надеющийся вернуть потерянные воспоминания. Пройдя через опасности и тяжелые испытания, герои находят новых друзей. Теперь Рико, Рэг, Нанати и принцесса Фапута продолжают путешествие к седьмому слою — навстречу неизведанному.