20 марта в Цифровом музее на Рязанской ВДНХ начнет свою работу фиджитал-выставка «Современная культура», которая запускает цикл цифровых выставочных проектов, посвященных размышлению о традиции, новаторстве и их сочетании в творчестве.

«"Современная культура» — это первая в Рязани фиджитал-выставка, которая позволит увидеть на одной площадке как цифровое искусство, так и рукотворные предметы. Проект призван показать работы современных рязанских художников, работающих с актуализацией «русского стиля» и его репрезентацией", — Елена Бодня, заведующий цифровым музеем на Рязанской ВДНХ и куратор выставки.

На выставке будут представлены цифровые копии работ художников, авторская керамика, livre d’artiste (фр. «книга художника») 10 рязанских художников, которые работают с темами ностальгии, культурной памяти и классическими для русской традиции образами.

Открытие выставки состоится 20 марта в 16:00. Вход свободный. Выставка продлится до 10 апреля.