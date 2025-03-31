Герои спектакля — жители российской глубинки, и добрые соседи, и соперники, живущие рядом. Все у всех на виду. Вся история нашего спектакля разворачивается вокруг деревенского изобретателя Диогена, который вынашивает планы своих дивных проектов и, волей случая, получает возможность воплотить их в жизнь. И вот появляется единственная в мире ППМ… А что это — вы узнаете, посмотрев спектакль. На презентации была вся деревня! Вот шуму то было! Спектакль добрый, смешной, трогательный, как фильм «Любовь и голуби» и телесериал «Сваты». Этот спектакль про нас с вами!