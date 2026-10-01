Режиссер-постановщик: Владимир ПАНКОВ Пьеса: Анна Чайка при участии Т. Лютаевой и Е.Яковлевой В ролях: народная артистка России Елена ЯКОВЛЕВА, заслуженная артистка России Наталья ЩУКИНА Мэрилин Монро, Вивьен Ли, Грейс Келли, Элизабет Тейлор, Рита Хейворт, Ава Гарднер. Голливуд золотой эпохи Голливуда. Яркие черно-белые фотографии, смелые роли, сдержанность или сексуальность, портреты на открытках – все это создавало миф о дивах Голливуда, который живет и волнует до сих пор. Актрисы Елена Яковлева и Наталья Щукина проживут на сцене две судьбы звезд Голливуда – жизнь, в которой было все: сцена, кино, овации, любовь, измены, скандалы, награды. Получилась история не только о Голливуде, но и о себе о творческих актерских поисках, невообразимых взлетах и болезненных падениях, славе и одиночестве, разочарованиях и счастье... Но главное, в спектакле очень много юмора, искрометного, родившегося из импровизаций, баек и богатого актерского опыта. Действие спектакля «Соперницы» происходит параллельно в двух мирах: мир реальный и съемочный павильон. Кинотриллер, съемки которого идут в присутствии зрителей, причудливо переплетается с существованием в жизни. И не всегда этот переход четко обозначен. Действие напряженное, неожиданное, острое, полное юмора и горечи, страсти и красоты. И, конечно, музыки. Ведь режиссер спектакль Владимир Панков, создатель собственного направления в театре – Soundrama.