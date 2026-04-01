Такой сон мне приснился, что его ни один человек рассказать не сможет. Мне снилось, что я был… сказать невозможно чем! Эти слова принадлежат одному из героев самой сложной и густонаселенной комедии Шекспира — «Сон в летнюю ночь». И как бы ни были откровенны другие персонажи, они не скажут больше. О чем говорить, если между строк — такая физиология и метафизика, что кружится голова? Нам кажется, этот текст просто предназначен для театра кукол, а хаос, который царит в пьесе, не больше, чем иллюзия. Одна из многих…

В комедии Шекспира несколько уровней.

Четверо юных влюбленных бегут из города, где их чувства обречены. Путь лежит через лес, который принадлежит «волшебному народу».

Нечисть как раз празднует летнее солнцестояние. Это самая короткая ночь в году. На закате границы между эпохами и мирами исчезают, и пока солнце не встало, возможно все. Переменить судьбу, маску, роль, пережить катастрофическое падение или возвыситься над собой и миром, как герои древних мифов.

Одну из таких историй, из поэмы Овидия «Метморфозы», разыгрывают на окраине зачарованного леса местные ремесленники. Их спектакль будет свадебным подарком. Он предназначен правителям города, где страсть под запретом. Раз так, трагедия превращается в фарс.

Под покровом тьмы меняют форму жанры, чувства и сама природа. Во «Сне…» герои видят все лики любви, но зрители свободны выбирать, как далеко идти вслед за ними. Игра, иллюзия или…