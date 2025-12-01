Сохраняя прекрасное. Реставрация и атрибуция в музее

Рязань
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
6 часов назад
233
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
1 041
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 412
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 626
26 декабря 2025 года в 17.00 в Рязанском государственном областном художественном музее им. И. П. Пожалостина открывается выставка реставрации и атрибуции из собрания музея к 110-летию первой экспозиции.

В течение своей долгой жизни, порой длящейся не одно столетие, музейные экспонаты требуют постоянной заботы хранителя и реставратора. Работая в тесном контакте, они продлевают срок существования уникальных предметов, а иногда буквально возвращают их к жизни. Реставрация в музее основывается, прежде всего, на уважении к подлиннику. Сохранение оригинала, минимальное вмешательство в авторский замысел — главный принцип работы музейного реставратора.

За последнее десятилетие в Рязанском художественном музее в руках реставраторов побывало более двухсот экспонатов. В большинстве своём это живописные произведения, прошедшие через музейную реставрационную мастерскую. Среди них уникальные образцы западноевропейского искусства, в том числе картины П. Морельсе «Венера с голубями» и Л. Бакхейзена «Буря на море». В процессе подготовки к различным выставкам специалистом музея Е. В. Росиной были отреставрированы работы В. А. Голике, Н. К. Бодаревского, Д. Д. Бурлюка, Н. П. Крымова, С. Ю. Жуковского, С. В. Герасимова и многих других.

Потребность в реставрации не закрывается усилиями только музейной мастерской. С музеем работают и сотрудники Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. академика И. Э. Грабаря. Ими были возвращены зрителю несколько культовых деревянных скульптур: «Ангелы», «Богоматерь из композиции «Распятие с предстоящими» и предметы декоративно-прикладного искусства. Много лет с музеем сотрудничает реставратор масляной живописи А. О. Гаврилин. В последнее время им была проведена работа по восстановлению произведений неизвестных художников «Иуда и Фамарь» и «Мужской портрет». Ещё одним направлением реставрационной работы музея стало взаимодействие с учебными заведениями по проведенияю практики. В 2025 г. под руководством преподавателя А. В. Березина студентами Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова полностью или частично отреставрированы 12 произведений живописи.

Реставрация и атрибуция в музее неразрывно связаны. Так произошло, например, с работой С. Г. Никифорова «В цветущем саду», когда в процессе расчистки оборота холста был открыт женский портрет и сделаны предположения относительно личности модели. Также стоит упомянуть не вошедшие в состав выставки, но неоднократно экспонировавшиеся три десюдепорта с мифологическими сценами и «Натюрморт с птицами» неизвестных художников, также дающих широкий простор для исследований.

