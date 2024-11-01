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Собачье сердце
5 декабря в 19:00
Театр

Собачье сердце

МКЦ

Мы подставляем вам премьеру сезона — спектакль «Собачье сердце» с участием ведущих артистов московских театров и известных телевизионных актеров.

У «Собачьего сердца», как и у многих других произведений гениального Булгакова — уникальная судьба. Произведение было написано еще в 1925 году, но более 60 лет находилось под запретом, и распространялось только в самиздате. Выход фильма с Е. Евстигнеевым в главной роли, получил всеобщее признание и привлек не только новых читателей, но и вызвал интерес у многих именитых театральных режиссеров, предложивших свою интерпретацию легендарного булгаковского текста. Новая постановка режиссера Антона Корнилова предлагает новую версию культового произведения.

Итак, в результате одного из сложнейших опытов, профессор Филипп Филиппович Преображенский делает потрясающее открытие: после пересадки гипофиза его подопытный пес Шарик превращается в человека! Сенсационная новость приносит всемирно известному профессору признание. Однако радость профессора-экспериментатора оказывается недолгой: вопрос о том, что из Шарика — впоследствии гражданина Полиграф Полиграфыча Шарикова — может получиться «высокая психическая личность» очень быстро ставится под сомнение.

Яркая булгаковская сатира, запоминающиеся образы, музыкальное оформление, созданное композитором Ярославом Сапожинским, специально для этого спектакля.

В роли профессора Преображенского непревзойденный Виктор Логинов, театральный и киноактер, режиссер, известный по телевизионным фильмам и сериалам «Счастливы вместе», «Букины». В спектакле принимает участие в роли доктора Борменталя Дмитрий Исаев, получивший широкую известность, благодаря культовым сериалам «Бедная Настя», «Детектив на миллион» и т. д. В составе исполнителей возможны изменения!

Режиссёр
Антон Корнилов
Актёры
Виктор Логинов, Дмитрий Исаев, Мария Сластненкова, Константин Мерзликин, Алексей Степанов, Надежда Азарова
Возраст
16+
Жанры
Комедия