Представьте, что вы можете полностью контролировать свои сны! Всего одна таблетка на ночь, и ваши грезы будут такими, какими вы захотите. Николас не так давно потерял любовь всей своей жизни, но теперь он может встречаться с Даниэлой в своих снах. И все же каждое утро ему приходится просыпаться в реальности, где его любимой больше нет.
- Режиссёр
- Начо Вигалондо
- Актёры
- Генри Голдинг, Беатриче Гранно, Аура Гарридо, Натали Поса, Рубен Очандиано, Франк Фейс, Годелив Ван ден Брандт, Пилар Берхес, Синди Клас, Росио Саис
- Продолж.
- 113 мин.
- Премьера
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2025-06-05 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Научная фантастика, Мелодрама