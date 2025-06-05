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Сны о ней

Представьте, что вы можете полностью контролировать свои сны! Всего одна таблетка на ночь, и ваши грезы будут такими, какими вы захотите. Николас не так давно потерял любовь всей своей жизни, но теперь он может встречаться с Даниэлой в своих снах. И все же каждое утро ему приходится просыпаться в реальности, где его любимой больше нет.

Режиссёр
Начо Вигалондо
Актёры
Генри Голдинг, Беатриче Гранно, Аура Гарридо, Натали Поса, Рубен Очандиано, Франк Фейс, Годелив Ван ден Брандт, Пилар Берхес, Синди Клас, Росио Саис
Продолж.
113 мин.
Премьера
2025-06-05 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Научная фантастика, Мелодрама

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