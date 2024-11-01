Снежный путь к Новому году

В тихом зимнем лесу Снегурочка готовит волшебный праздник, который должен пройти идеально. Свою помощь ей предлагают игривые снежки, но она не разрешает им участвовать в подготовке, решив, что они могут только мешать. Обидевшись на отказ, снежки решили всем испортить Новый год, да, еще, как назло, и Дедушка Мороз не отвечает на звонки. Смогут ли герои спасти праздник? А Снегурочка вместе с ребятами растопить холодные сердца Снежков? И, самое главное, успеет ли Дед Мороз к встрече Нового года?

Невероятное приключение любимых персонажей в красивой истории о дружбе, взаимопомощи и волшебстве на сцене Рязанского Дворца Молодежи.

В программе: интерактивы, фотосессия с героями и дискотека.