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Снежный путь к Новому году
22 декабря в 13:00
Театр

Снежный путь к Новому году

Рязанский дворец молодежи

В тихом зимнем лесу Снегурочка готовит волшебный праздник, который должен пройти идеально. Свою помощь ей предлагают игривые снежки, но она не разрешает им участвовать в подготовке, решив, что они могут только мешать. Обидевшись на отказ, снежки решили всем испортить Новый год, да, еще, как назло, и Дедушка Мороз не отвечает на звонки. Смогут ли герои спасти праздник? А Снегурочка вместе с ребятами растопить холодные сердца Снежков? И, самое главное, успеет ли Дед Мороз к встрече Нового года?

Невероятное приключение любимых персонажей в красивой истории о дружбе, взаимопомощи и волшебстве на сцене Рязанского Дворца Молодежи.

В программе: интерактивы, фотосессия с героями и дискотека.

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