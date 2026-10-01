Волшебство Нового года нарушено: Дед Мороз и Снегурочка в ожидании главного героя праздника — мальчика Нового года, но он исчез, похищенный холодной и злой Снежной Королевой. Только смелая и отважная Герда, услышав о беде, решается отправиться в опасное путешествие, чтобы вернуть радость детям и спасти праздник! Снежная Королева не намерена сдаваться: её дозорные охраняют дворец, а на пути Герды встают испытания. Но дружба, смелость и поддержка детей из зала помогают ей преодолеть все препятствия. И, как в любой настоящей сказке, добро побеждает: Герда находит мальчика Нового года, разрушает чары Снежной Королевы и вместе они возвращаются на праздник. Зажигается новогодняя ёлка, звучат песни, начинаются танцы и наступает Новый год! В спектакле зрителей ждёт изящное фигурное катание в сочетании с цирковыми номерами, роскошные костюмы, музыка Гельсят Шайдуловой на стихи поэта Михаила Шаброва.