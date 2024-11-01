Спектакль артистов Московского театра Евгения Вахтангова.

Вахтанговскому коллективу удалось очень элегантно переложить великое литературное произведение Г. Х. Андерсена на язык театрального искусства. Вы увидите историю про маленькую, но очень сильную девочку. Которая взрослела, преодолевала испытания судьбы и даже не заметила, как ее дружба с Каем расцвела в любовь, словно прекрасные розы в их саду.

Спектакль насыщен интереснейшими событиями и очень разнообразен в каждой из шести своих сцен. По задумке авторов и вкупе с великолепными актерскими работами это позволяет сохранить активный зрительский интерес на протяжении всего спектакля. Всего в спектакле семнадцать персонажей, и есть такие, которых вы не встретите в книге Г. Х. Андерсена. Например, «Роколь — Заплятыязычество», который когда-то был Король Его Величество, но Снежная Королева сковала его язык поцелуем. И теперь, чтобы он не говорил, превращается в смех в зале.