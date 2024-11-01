Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 01
Пнд, 02
Втр, 03
ЦБ USD 107.74 -1.84 30/11
ЦБ EUR 114.31 -1.83 30/11
Нал. USD 104.50 / 108.00 30/11 16:30
Нал. EUR 111.00 / 114.30 30/11 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
4 949
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
5 533
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
8 310
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
12 643
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Снежная королева
15 декабря в 12:00
Театр

Снежная королева

МКЦ

Спектакль артистов Московского театра Евгения Вахтангова.

Вахтанговскому коллективу удалось очень элегантно переложить великое литературное произведение Г. Х. Андерсена на язык театрального искусства. Вы увидите историю про маленькую, но очень сильную девочку. Которая взрослела, преодолевала испытания судьбы и даже не заметила, как ее дружба с Каем расцвела в любовь, словно прекрасные розы в их саду.

Спектакль насыщен интереснейшими событиями и очень разнообразен в каждой из шести своих сцен. По задумке авторов и вкупе с великолепными актерскими работами это позволяет сохранить активный зрительский интерес на протяжении всего спектакля. Всего в спектакле семнадцать персонажей, и есть такие, которых вы не встретите в книге Г. Х. Андерсена. Например, «Роколь — Заплятыязычество», который когда-то был Король Его Величество, но Снежная Королева сковала его язык поцелуем. И теперь, чтобы он не говорил, превращается в смех в зале.

Режиссёр
Геннадий Куро
Актёры
Андрей Зарецкий, Наталья Кийко, Дарья Луран, Оксана Шевченко, Александр Рыщенков, Ольга Чиповская, Клим Звездин
Возраст
0+
Жанры
Для детей