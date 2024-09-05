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Смотри на меня!

Нина Левицкая, бывшая оперная певица и мама четверых детей, ничего не знает о судьбе своего мужа, пропавшего из виду почти год назад. По слухам, отец семейства, ответственный работник Александр, должен находиться где-то в Москве. Вокруг семьи сгущаются тучи, и, чтобы избежать возможного ареста, Нина экстренно продает все имущество, собирает детей и уезжает из Свердловска в столицу. Путешествие товарным вагоном с остатками домашнего скарба, коровой-кормилицей и пианино сопряжено с каждодневной опасностью.

Дорога сводит героев истории со множеством людей: некоторые откровенно опасны, другие дарят тепло и веру в будущее. Трогательные взаимоотношения матери и детей, взаимная поддержка, честность и любовь делают возможным благополучный исход путешествия. История большой семьи разворачивается в сложные годы послевоенного восстановления страны. Основано на реальных событиях.

Режиссёр
Владимир Грамматиков
Актёры
Александра Урсуляк, Семен Шкаликов, Платон Герасимов, Евгения Симонова, Ольга Лапшина, Евгений Стеблов, Вероника Каткаева, Егор Тишканин, Михаил Коновалов, Григорий Столбов, Олег Миляховский
Премьера
2024-09-05 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Драма

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