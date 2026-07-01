Смешарики сквозь вселенные

Смешарики Крош и Ежик находят в Ромашковой долине необычное устройство, которое переносит их в игру про будущее, где они — обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс. Приключения начинаются тогда, когда герои осознают — это не игра.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Андрей Мармонтов, Илья Максимов
- Актёры
- Людмила Артемьева, Иван Агапов, Александр Лыков, Ян Цапник, Николай Добрынин, Дмитрий Калихов, Тимофей Кочнев, Антонина Бойко, Надежда Михалкова, Александр Устюгов, Андрей Ильин, Михаил Черняк, Сергей Мардарь, Антон Виноградов, Владимир Постников, Светлана Письмиченко, Вадим Бочанов
- Продолж.
- 75 мин.
- Премьера
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6 августа 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Приключение, Научная фантастика, Комедия