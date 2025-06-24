Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 26
18°
Птн, 27
18°
Сбт, 28
20°
ЦБ USD 78.2 -0.19 26/06
ЦБ EUR 91.06 -0.68 26/06
Нал. USD 79.40 / 79.72 26/06 14:20
Нал. EUR 90.31 / 90.87 26/06 14:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 2025 16:05
2 965
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
29 312
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
19 380
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
36 289
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Смерть в лифте
Кино

Смерть в лифте

Популярная блогерша Джулия оказывается в закрытом лифте, а кнопки не реагируют на нажатия. Она начинает трансляцию с телефона, пытаясь привлечь внимание своей 12-миллионной аудитории. Вскоре к ней обращается оператор, который устанавливает правила игры: он будет задавать ей вопросы, на которые она в ограниченное время должна ответить только правду. Если она не успеет или откажется отвечать, ее ждет смерть в прямом эфире.

Режиссёр
Жереми Минуи
Актёры
Джастин Вахсбергер, Акил Уингейт, Йовель Левковски, Николя Казале, Элиза Тиллолой, Ивайло Захарьев, Калин Цаков, Калина Костова, Ален Бузиг, Франсуа-Эрик Жендрон, Николь Кальфан
Продолж.
74 мин.
Премьера
2025-06-26 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер

Еще в кино

Кино
Хищник. Дожить до рассвета
Кино
Мистер Робот
Кино
Гачиакута
Кино
Кроссы
Кино
Материалистка
Кино
Лига теней
Кино
Ритуал
Кино
Великая Лилиан Холл
Кино
Маленький шеф
Кино
Шпионская свадьба
Кино
Святая ночь. Охотники на демонов
Кино
Смерть в лифте