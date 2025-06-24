Смерть в лифте

Популярная блогерша Джулия оказывается в закрытом лифте, а кнопки не реагируют на нажатия. Она начинает трансляцию с телефона, пытаясь привлечь внимание своей 12-миллионной аудитории. Вскоре к ней обращается оператор, который устанавливает правила игры: он будет задавать ей вопросы, на которые она в ограниченное время должна ответить только правду. Если она не успеет или откажется отвечать, ее ждет смерть в прямом эфире.