Итоги года New
Публикации
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
655
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
2 840
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
9 612
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 754
Новое
Смелые сказки. К 200-летию М.Е. Салтыкова-Щедрина
28 января в 13:00
Концерты

Смелые сказки. К 200-летию М.Е. Салтыкова-Щедрина

Зал камерной музыки Рязанской областной филармонии

Заслуженный артист РФ Виктор Колупаев (балалайка),

Лауреат международных конкурсов Татьяна Мозина (фортепиано)

Лауреат международных конкурсов Екатерина Астафьева (гитара)

Программа:

  • Р. Щедрин. Юмореска
  • С. Слонимский. «Марш Бармалея»
  • С. Прокофьев. Сарказмы ор. 17 № 2
  • С. Прокофьев. Сарказмы ор. 17 № 3
  • С. Прокофьев. Мимолетности № 11
  • Народная песня «Дубинушка»
  • М. Мусоргский. «Лиможский рынок» их фортепианного цикла «Картинки с выставки»
  • Е. Юрьев. «Динь, динь, динь»
  • Н. Кошкин. «Ашер-вальс»
  • А. Дюбюк, обр. С. Орехова. «Не брани меня, родная»
  • Фантазия «Разлука», обр. В. Колупаева
  • «Шар голубой», обр. В. Колупаева

27 января 2026 года исполняется 200 лет со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина, ставшего одним из наиболее известных сатириков XIX века. Михаила Евграфовича называли диагностом зол и недугов. Он был известен современникам беспощадной критикой существующего строя и острым, колким языком. Но и сейчас его цитаты и сюжеты поразительно точно отражают нашу современность.

К юбилею классика Рязанская областная филармония предлагает вниманию слушателей концерт «Смелые сказки с музыкальными иллюстрациями». Мы вспомним ключевые страницы жизни и творчества писателя, а также одну из самых известных сказок сатирика — «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Музыкальными иллюстрациями станут обработки русских народных песен, произведения Р. Щедрина, С. Прокофьева, М. Мусоргского, В. Колупаева и других.

Возраст
6+