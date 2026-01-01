Смелые сказки. К 200-летию М.Е. Салтыкова-Щедрина

Заслуженный артист РФ Виктор Колупаев (балалайка),

Лауреат международных конкурсов Татьяна Мозина (фортепиано)

Лауреат международных конкурсов Екатерина Астафьева (гитара)

Программа:

Р. Щедрин. Юмореска

С. Слонимский. «Марш Бармалея»

С. Прокофьев. Сарказмы ор. 17 № 2

С. Прокофьев. Сарказмы ор. 17 № 3

С. Прокофьев. Мимолетности № 11

Народная песня «Дубинушка»

М. Мусоргский. «Лиможский рынок» их фортепианного цикла «Картинки с выставки»

Е. Юрьев. «Динь, динь, динь»

Н. Кошкин. «Ашер-вальс»

А. Дюбюк, обр. С. Орехова. «Не брани меня, родная»

Фантазия «Разлука», обр. В. Колупаева

«Шар голубой», обр. В. Колупаева

27 января 2026 года исполняется 200 лет со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина, ставшего одним из наиболее известных сатириков XIX века. Михаила Евграфовича называли диагностом зол и недугов. Он был известен современникам беспощадной критикой существующего строя и острым, колким языком. Но и сейчас его цитаты и сюжеты поразительно точно отражают нашу современность.

К юбилею классика Рязанская областная филармония предлагает вниманию слушателей концерт «Смелые сказки с музыкальными иллюстрациями». Мы вспомним ключевые страницы жизни и творчества писателя, а также одну из самых известных сказок сатирика — «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Музыкальными иллюстрациями станут обработки русских народных песен, произведения Р. Щедрина, С. Прокофьева, М. Мусоргского, В. Колупаева и других.