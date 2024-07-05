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Смелее чем я
Кино

Смелее чем я

История фильма рассказывает о паре, история любви которой охватывает 23 года, с 2000 по 2023 год, углубляясь в эмоциональную глубину и развивающуюся динамику их отношений на протяжении двух десятилетий, кульминацией которых стала одна финальная встреча.

Режиссёр
Нирадж Пандей
Актёры
Аджай Девган, Табу, Джимми Шейргилл, Шантану Махешвари, Сайи Манджрекар, Бенедикт Гарретт, Пушпендра Сингх, Дипак Рай, Фархин Фалак, Сандип Кумарр, Дев Рааз
Продолж.
125 мин.
Премьера
2024-07-05 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Боевик, Мелодрама

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