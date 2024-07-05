Смелее чем я

История фильма рассказывает о паре, история любви которой охватывает 23 года, с 2000 по 2023 год, углубляясь в эмоциональную глубину и развивающуюся динамику их отношений на протяжении двух десятилетий, кульминацией которых стала одна финальная встреча.
- Режиссёр
- Нирадж Пандей
- Актёры
- Аджай Девган, Табу, Джимми Шейргилл, Шантану Махешвари, Сайи Манджрекар, Бенедикт Гарретт, Пушпендра Сингх, Дипак Рай, Фархин Фалак, Сандип Кумарр, Дев Рааз
- Продолж.
- 125 мин.
- Премьера
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2024-07-05 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик, Мелодрама