Дерзкая и романтичная, смелая и нежная, сильная и женственная — такой знают Славу многочисленные поклонники её творчества и редкого голоса! Первый клип Славы на песню «Люблю или ненавижу», выпущенный в 2004 году, сразу же занял верхушки чартов музыкальных каналов и был номинирован в нескольких категориях на премию MTV RMA. Тогда же вышел её дебютный альбом «Попутчица», одноимённая песня с которого до сих пор играет на радиостанциях страны. Всего за время своей творческой деятельности певицей было выпущено ещё четыре альбома: «Классный», «Thebest», «Одиночество» и «Откровенно» и множество видеоклипов, которые принесли Славе огромную популярность и народную любовь. Сотрудничество с другими популярными исполнителями (Стас Пьеха, Ирина Аллегрова, Любовь Успенская) дарит певице вдохновение и позволяет раскрываться по-новому.