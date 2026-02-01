Рязань
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
Вчера 12:56
520
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
648
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
1 024
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 564
Кино

Сладкая жизнь

Конец 1950-х годов, расцвет Италии. Главный герой фильма, журналист Марчелло, вращается в высшем обществе. Когда-то он мечтал написать великий роман и прославиться, но разменял себя на сотни грошовых статеек в модных журналах. Его любят богема и женщины, он свой в кругу тех, кого принято боготворить. Сложно понять, нравится ли ему эта «сладкая жизнь» или он просто не в силах от нее отказаться.

Страна
Италия, Франция
Режиссёр
Федерико Феллини
Актёры
Марчелло Мастроянни, Анук Эме, Анита Экберг, Ален Кюни, Ивонн Фюрно, Надя Грей, Магали Ноэль, Аннибале Нинки, Вальтер Сантессо, Валерия Чанготтини, Риккардо Гарроне
Продолж.
179 мин.
Премьера
5 марта 2020 в России
Возраст
16+
Жанры
Драма-комедия

