Конец 1950-х годов, расцвет Италии. Главный герой фильма, журналист Марчелло, вращается в высшем обществе. Когда-то он мечтал написать великий роман и прославиться, но разменял себя на сотни грошовых статеек в модных журналах. Его любят богема и женщины, он свой в кругу тех, кого принято боготворить. Сложно понять, нравится ли ему эта «сладкая жизнь» или он просто не в силах от нее отказаться.