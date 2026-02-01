Конец 1950-х годов, расцвет Италии. Главный герой фильма, журналист Марчелло, вращается в высшем обществе. Когда-то он мечтал написать великий роман и прославиться, но разменял себя на сотни грошовых статеек в модных журналах. Его любят богема и женщины, он свой в кругу тех, кого принято боготворить. Сложно понять, нравится ли ему эта «сладкая жизнь» или он просто не в силах от нее отказаться.
- Страна
- Италия, Франция
- Режиссёр
- Федерико Феллини
- Актёры
- Марчелло Мастроянни, Анук Эме, Анита Экберг, Ален Кюни, Ивонн Фюрно, Надя Грей, Магали Ноэль, Аннибале Нинки, Вальтер Сантессо, Валерия Чанготтини, Риккардо Гарроне
- Продолж.
- 179 мин.
- Премьера
-
5 марта 2020 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Драма-комедия