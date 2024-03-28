Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 29
Сбт, 30
13°
Вск, 31
16°
ЦБ USD 92.26 -0.33 29/03
ЦБ EUR 99.71 -0.56 29/03
Нал. USD 93.66 / 99.9 28/03 17:05
Нал. EUR 102.04 / 103.48 28/03 18:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
Вчера 15:41
800
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
4 567
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
5 061
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
10 204
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Сказки Гофмана

«Пять Звезд»

12:20
15:25
15:40
19:20
19:25

«Пять Звезд»

12:20
15:25
15:40
19:20
19:25

«Пять Звезд»

12:20
15:25
15:40
19:20
19:25

«Пять Звезд»

12:20
15:25
15:40
19:20
19:25

«Пять Звезд»

12:20
15:25
15:40
19:20
19:25

«Пять Звезд»

12:20
15:25
15:40
19:20
19:25

Живет в Москве неприметная девушка Надежда Страхова (Екатерина Вилкова). Ее муж Виталик (Максим Стоянов) женился на Надежде ради столичной прописки и типовой хрущевки на окраине. Чтобы содержать семью, Надежда работает на двух работах: по утрам в районной библиотеке и вечерами в театральном гардеробе. Однажды ее жизнь резко меняется. Хозяин очередного пальто Гарик (Евгений Цыганов) обращает внимание на красивые руки Надежды и неожиданно открывает перед ней сказочный мир кино и рекламы.

Режиссёр
Тинатин Баркалая
Актёры
Екатерина Вилкова, Евгений Цыганов, Максим Стоянов, Алексей Гуськов, Наргиса Абдуллаева, Ксения Кутепова, Диана Милютина, Андрей Никульский, Марина Барсукова, Ксения Зотова, Кристина Спиридонова, Дарья Пескова
Продолж.
98 мин.
Премьера
2024-03-28 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Драма-комедия

Еще в кино

Кино
Стражи Вселенной: Как приручить динозавров
Кино
Омен. Непорочная
Кино
Территория зла
Кино
Театр в кино: Женитьба Фигаро
Кино
Мульт в кино. Выпуск № 167. Фокус-покус
Кино
Уиджи. Потустороннее измерение
Кино
Вождь орков
Кино
(Не)бывшие
Кино
Сказки Гофмана