Сказки Гофмана

Живет в Москве неприметная девушка Надежда Страхова (Екатерина Вилкова). Ее муж Виталик (Максим Стоянов) женился на Надежде ради столичной прописки и типовой хрущевки на окраине. Чтобы содержать семью, Надежда работает на двух работах: по утрам в районной библиотеке и вечерами в театральном гардеробе. Однажды ее жизнь резко меняется. Хозяин очередного пальто Гарик (Евгений Цыганов) обращает внимание на красивые руки Надежды и неожиданно открывает перед ней сказочный мир кино и рекламы.
- Режиссёр
- Тинатин Баркалая
- Актёры
- Екатерина Вилкова, Евгений Цыганов, Максим Стоянов, Алексей Гуськов, Наргиса Абдуллаева, Ксения Кутепова, Диана Милютина, Андрей Никульский, Марина Барсукова, Ксения Зотова, Кристина Спиридонова, Дарья Пескова
- Продолж.
- 98 мин.
- Премьера
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2024-03-28 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Драма-комедия