Сказки Гофмана

Живет в Москве неприметная девушка Надежда Страхова (Екатерина Вилкова). Ее муж Виталик (Максим Стоянов) женился на Надежде ради столичной прописки и типовой хрущевки на окраине. Чтобы содержать семью, Надежда работает на двух работах: по утрам в районной библиотеке и вечерами в театральном гардеробе. Однажды ее жизнь резко меняется. Хозяин очередного пальто Гарик (Евгений Цыганов) обращает внимание на красивые руки Надежды и неожиданно открывает перед ней сказочный мир кино и рекламы.