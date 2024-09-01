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Сказка о потерянном времени
6 октября в 14:00
Театр

Сказка о потерянном времени

Театр юного зрителя (на Соборной)

Спектакль о том, как злые волшебники, собрав попусту потерянное время и съев его, превратились в малышей. А ученик 3-его класса Петя Зубов — лентяй и лоботряс — стал стариком. С огромным трудом ему удается собрать остальных заколдованных ребят и успеть до захода солнца перевести стрелки часов назад.

Режиссер-постановщик — Марина Есенина

Художник-постановщик — Юлия Ксензова

Художник по свету — Георгий Горазеев

Композитор — Владимир Устинов

Балетмейстер — Татьяна Яковлева

Спектакль идет без антракта.

Возраст
6+