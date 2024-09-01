Сказка о потерянном времени

Спектакль о том, как злые волшебники, собрав попусту потерянное время и съев его, превратились в малышей. А ученик 3-его класса Петя Зубов — лентяй и лоботряс — стал стариком. С огромным трудом ему удается собрать остальных заколдованных ребят и успеть до захода солнца перевести стрелки часов назад.
Режиссер-постановщик — Марина Есенина
Художник-постановщик — Юлия Ксензова
Художник по свету — Георгий Горазеев
Композитор — Владимир Устинов
Балетмейстер — Татьяна Яковлева
Спектакль идет без антракта.
- Возраст
- 6+