11 июня в 13:30 приглашаем на концерт-спектакль «Сказ о добрых молодцах и волшебном роднике», который состоится в Большом концертном зале Рязанского Дворца культуры и искусства. Это семейная концертная программа, приуроченная ко Дню России и закрытию первой смены марафона «Дети не в интернете».

Зрителей ждет добрая и яркая история о любви, верности и силе русского духа. На сцене оживут знакомые образы с полюбившимися героями: волшебной птицей Гамаюн (Юлия Долматович), рязанской жёнкой Марьюшкой (Анна Долматович), Иваном-богатырем (Денис Шамонов).

В концерте-спектакле прозвучат знакомые с детства песни в исполнении коллективов Дворца — вокально-хорового ансамбля «Эстетика» (руководитель Илья Патрикеев, хормейстер Алёна Коробкова), вокальной студии «Дай пять!» (руководитель Елена Лунёва), а также солистов Дениса Шамонова, Елизаветы Павловой, Ивана Коняхина, Анны Касаткиной, Татьяны Абрамовой.