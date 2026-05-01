Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
25°
Втр, 09
24°
Срд, 10
26°
ЦБ USD 73.26 -0.21 09/06
ЦБ EUR 85.28 -0.28 09/06
Нал. USD 75.00 / 75.30 08/06 18:15
Нал. EUR 89.00 / 90.49 08/06 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
964
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
9 876
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 080
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
2 893
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Сказ о добрых молодцах и волшебном роднике
11 июня в 13:30
Концерты

Сказ о добрых молодцах и волшебном роднике

Рязанский областной Дворец культуры и искусства

11 июня в 13:30 приглашаем на концерт-спектакль «Сказ о добрых молодцах и волшебном роднике», который состоится в Большом концертном зале Рязанского Дворца культуры и искусства. Это семейная концертная программа, приуроченная ко Дню России и закрытию первой смены марафона «Дети не в интернете».

Зрителей ждет добрая и яркая история о любви, верности и силе русского духа. На сцене оживут знакомые образы с полюбившимися героями: волшебной птицей Гамаюн (Юлия Долматович), рязанской жёнкой Марьюшкой (Анна Долматович), Иваном-богатырем (Денис Шамонов).

В концерте-спектакле прозвучат знакомые с детства песни в исполнении коллективов Дворца — вокально-хорового ансамбля «Эстетика» (руководитель Илья Патрикеев, хормейстер Алёна Коробкова), вокальной студии «Дай пять!» (руководитель Елена Лунёва), а также солистов Дениса Шамонова, Елизаветы Павловой, Ивана Коняхина, Анны Касаткиной, Татьяны Абрамовой.

Возраст
0+