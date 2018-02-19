Сияние обрушится вниз. Последний концерт «Гражданской обороны»

2017 г. в. В 2019 году легендарной группе «Гражданская Оборона», лидером, основателем и единственным постоянным участником которой был Егор Летов, исполнилось бы 35 лет. Фонд «Сияние» и компания Beat Films запускает серию спецпоказов фильма-концерта «Сияние обрушится вниз». Фильм представляет собой последний во всех смыслах концерт «Гражданской Обороны», состоявшийся 9 февраля 2008 года в Екатеринбурге. Сняли его практически случайно. В конце 2017 года этот материал был перемонтирован в полноценный фильм-концерт с профессиональным звуком силами крупнейшей независимой московской киностудии «Космосфильм» и вдовы Егора Летова Натальи Чумаковой. В результате удалось добиться эффекта полного присутствия, так что зрители смогут почувствовать себя, словно на настоящем концерте легендарной группы. Ранее компания Beat Films выпускала в прокат документальный фильм Натальи Чумаковой «Здорово и вечно», спродюсированный Борисом Хлебниковым. Он стал самым успешным документальным релизом в прокате 2014 года, собрав 20 000 зрителей.