Любимые актеры в искрометной комедии!

Действующие лица и исполнители:

Сирена — народная артистка России Татьяна Кравченко

Виктория — артистка театра и кино Олеся Железняк

Константин — артист театра и кино Спартак Сумченко

Главные героини спектакля «Сирена и Виктория» — две подруги. Сирена — успешная предпринимательница, которая добилась больших успехов в бизнесе. Виктория — скромный педагог, натура тонкая и изысканная. Они познакомились, когда Сирена решила выучить английский язык, а Виктория стала ее преподавателем. От Виктории уходит муж, ну, а бойкая Сирена тут же советует ей найти другого спутника жизни. В один из вечеров, Сирена, приглашает мужчину по вызову — некого Козерога, обещающего исполнить все тайные желания дам. И тут начинается самое интересное…

Как говорится, случайности не случайны: на голову наших героинь, падает загадочный подрабатывающий стрижкой собак… Наблюдать дальнейшее развитие событий — одно сплошное удовольствие, отказывать в котором себе не стоит.