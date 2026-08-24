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Сирена и Виктория
27 августа в 19:00
Театр

Сирена и Виктория

Рязанский дворец молодежи

Любимые актеры в искрометной комедии!

Действующие лица и исполнители:

  • Сирена — народная артистка России Татьяна Кравченко
  • Виктория — артистка театра и кино Олеся Железняк
  • Константин — артист театра и кино Спартак Сумченко

Главные героини спектакля «Сирена и Виктория» — две подруги. Сирена — успешная предпринимательница, которая добилась больших успехов в бизнесе. Виктория — скромный педагог, натура тонкая и изысканная. Они познакомились, когда Сирена решила выучить английский язык, а Виктория стала ее преподавателем. От Виктории уходит муж, ну, а бойкая Сирена тут же советует ей найти другого спутника жизни. В один из вечеров, Сирена, приглашает мужчину по вызову — некого Козерога, обещающего исполнить все тайные желания дам. И тут начинается самое интересное…

Как говорится, случайности не случайны: на голову наших героинь, падает загадочный подрабатывающий стрижкой собак… Наблюдать дальнейшее развитие событий — одно сплошное удовольствие, отказывать в котором себе не стоит.

Возраст
12+