Любимые актеры в искрометной комедии!
Действующие лица и исполнители:
- Сирена — народная артистка России Татьяна Кравченко
- Виктория — артистка театра и кино Олеся Железняк
- Константин — артист театра и кино Спартак Сумченко
Главные героини спектакля «Сирена и Виктория» — две подруги. Сирена — успешная предпринимательница, которая добилась больших успехов в бизнесе. Виктория — скромный педагог, натура тонкая и изысканная. Они познакомились, когда Сирена решила выучить английский язык, а Виктория стала ее преподавателем. От Виктории уходит муж, ну, а бойкая Сирена тут же советует ей найти другого спутника жизни. В один из вечеров, Сирена, приглашает мужчину по вызову — некого Козерога, обещающего исполнить все тайные желания дам. И тут начинается самое интересное…
Как говорится, случайности не случайны: на голову наших героинь, падает загадочный подрабатывающий стрижкой собак… Наблюдать дальнейшее развитие событий — одно сплошное удовольствие, отказывать в котором себе не стоит.
- Возраст
- 12+