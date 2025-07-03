Синистер. Семейное проклятие

Все детство Патрик провел в страхе, который не мог ни понять, ни объяснить. Теперь он вырос, но ужас из прошлого снова его настиг: нечто неподвластное объяснению ведет охоту не за ним, а за его сыном. Пришло время навсегда избавиться от страха и взглянуть в глаза монстру, который не знает пощады.