Синистер. Семейное проклятие

Все детство Патрик провел в страхе, который не мог ни понять, ни объяснить. Теперь он вырос, но ужас из прошлого снова его настиг: нечто неподвластное объяснению ведет охоту не за ним, а за его сыном. Пришло время навсегда избавиться от страха и взглянуть в глаза монстру, который не знает пощады.
- Режиссёр
- Колм МакКарти
- Актёры
- Сэм Клафлин, Антония Томас, Кэрелл Винсент Роден, Уилл Дэвис, Адель Леонс, Уилльям Хоуп, Стивен Кри, Розали Крейг, Питер МакДональд, Генри Петтигрю, Фрэнки Корио, Нил Линпоу, Шэрон Ди Кларк, Росс Грин
- Продолж.
- 93 мин.
- Премьера
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2025-07-03 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов