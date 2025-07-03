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Синистер. Семейное проклятие

Все детство Патрик провел в страхе, который не мог ни понять, ни объяснить. Теперь он вырос, но ужас из прошлого снова его настиг: нечто неподвластное объяснению ведет охоту не за ним, а за его сыном. Пришло время навсегда избавиться от страха и взглянуть в глаза монстру, который не знает пощады.

Режиссёр
Колм МакКарти
Актёры
Сэм Клафлин, Антония Томас, Кэрелл Винсент Роден, Уилл Дэвис, Адель Леонс, Уилльям Хоуп, Стивен Кри, Розали Крейг, Питер МакДональд, Генри Петтигрю, Фрэнки Корио, Нил Линпоу, Шэрон Ди Кларк, Росс Грин
Продолж.
93 мин.
Премьера
2025-07-03 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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