Синистер. Первое проклятие

Когда Наоми возвращается в дом своего детства, она обнаруживает запись, на которой ее покойный отец предупреждает, что зло вернулось и грядет конец света. В городе начинают пропадать дети, а сын Наоми начинает себя вести все более странно. Местная легенда гласит, что души детей похищает некое зло, которое питается ими. Чтобы спасти сына и остановить жуткие события, Наоми нужно узнать, откуда взялся пожиратель душ.