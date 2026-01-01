Синистер. Первое проклятие

Когда Наоми возвращается в дом своего детства, она обнаруживает запись, на которой ее покойный отец предупреждает, что зло вернулось и грядет конец света. В городе начинают пропадать дети, а сын Наоми начинает себя вести все более странно. Местная легенда гласит, что души детей похищает некое зло, которое питается ими. Чтобы спасти сына и остановить жуткие события, Наоми нужно узнать, откуда взялся пожиратель душ.
- Режиссёр
- Уилл Кэнон
- Актёры
- Скотт Мехлович, Закари Голингер, Джей ДеВон Джонсон, Крейг Колкебек, Элли МакКаллок, Флеминг Мур, Италия Риччи, Теренс Розмор, Трой Рудсил, Джастин Мэттью Смит
- Продолж.
- 87 мин.
- Премьера
-
8 января 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов