Синистер. Обитель зла

После смерти матери художница манги Сория отправляется в Камбоджу. Она селится в том же обветшалом гигантском жилом комплексе, в котором когда-то жила мать, а теперь обитают ее дальние родственники. Вскоре то, что поначалу кажется теплым приемом ее родных, оказывается частью зловещего ритуала.