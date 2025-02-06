Синистер. Обитель зла

После смерти матери художница манги Сория отправляется в Камбоджу. Она селится в том же обветшалом гигантском жилом комплексе, в котором когда-то жила мать, а теперь обитают ее дальние родственники. Вскоре то, что поначалу кажется теплым приемом ее родных, оказывается частью зловещего ритуала.
- Режиссёр
- Соке Чеа, Инрасотифеп Нет
- Актёры
- Тханет Тхорн, Есихико Хосода, Кацуя Майгума, Сахра Пих Маника, Рус Мони, Тоуч Наради, Свенг Сочеата
- Продолж.
- 88 мин.
- Премьера
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2025-02-06 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов, Драма