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Синистер. Обитель зла
Кино

Синистер. Обитель зла

После смерти матери художница манги Сория отправляется в Камбоджу. Она селится в том же обветшалом гигантском жилом комплексе, в котором когда-то жила мать, а теперь обитают ее дальние родственники. Вскоре то, что поначалу кажется теплым приемом ее родных, оказывается частью зловещего ритуала.

Режиссёр
Соке Чеа, Инрасотифеп Нет
Актёры
Тханет Тхорн, Есихико Хосода, Кацуя Майгума, Сахра Пих Маника, Рус Мони, Тоуч Наради, Свенг Сочеата
Продолж.
88 мин.
Премьера
2025-02-06 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов, Драма

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