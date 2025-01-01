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Синистер. Новые души

Девочку Эмму преследуют призраки пропавших детей, по местной легенде, заточенных в старую церковь. Она обращается за помощью к экстрасенсу Кэрол. Вместе им предстоит разгадать тайну, что за зловещая сила стоит за пропажей детей.

Режиссёр
Карлота Переда
Актёры
Белен Руэда, Майя Сайтеги, Хошеан Бенгоэчеа, Лорето Маулеон, Элена Ирурета, Джон Оливарес, Нагоре Аранбуру, Монтсе Мостаса, Мария Барриос, Айора Исагирре Герра, Арая Диас
Продолж.
103 мин.
Премьера
2025-01-01 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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