Синистер. Новые души

Девочку Эмму преследуют призраки пропавших детей, по местной легенде, заточенных в старую церковь. Она обращается за помощью к экстрасенсу Кэрол. Вместе им предстоит разгадать тайну, что за зловещая сила стоит за пропажей детей.
- Режиссёр
- Карлота Переда
- Актёры
- Белен Руэда, Майя Сайтеги, Хошеан Бенгоэчеа, Лорето Маулеон, Элена Ирурета, Джон Оливарес, Нагоре Аранбуру, Монтсе Мостаса, Мария Барриос, Айора Исагирре Герра, Арая Диас
- Продолж.
- 103 мин.
- Премьера
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2025-01-01 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов