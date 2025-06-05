Синистер. Из тьмы

В природном заповеднике Швеции пропадает женщина, и смотрительница Ангелика обращается за помощью к своему бывшему парню Виктору, который работает кинологом. Исследуя пещеры, они сталкиваются с мстительным духом.
- Режиссёр
- Филип В. да Силва
- Актёры
- Оскар Скагерберг, Ракель Бенер, Петер Мерлин, Арчана Кханна, Аманда Кильпеляйнен Арвидссон, Леннарт Б.Санделин, Марион Хорни, Санна Янссон, Томас Хеденгран, Ларс Адстен, Чарли Ельм
- Продолж.
- 95 мин.
- Премьера
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2025-06-05 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Триллер, Фильм ужасов