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Синистер. Из тьмы
Кино

Синистер. Из тьмы

В природном заповеднике Швеции пропадает женщина, и смотрительница Ангелика обращается за помощью к своему бывшему парню Виктору, который работает кинологом. Исследуя пещеры, они сталкиваются с мстительным духом.

Режиссёр
Филип В. да Силва
Актёры
Оскар Скагерберг, Ракель Бенер, Петер Мерлин, Арчана Кханна, Аманда Кильпеляйнен Арвидссон, Леннарт Б.Санделин, Марион Хорни, Санна Янссон, Томас Хеденгран, Ларс Адстен, Чарли Ельм
Продолж.
95 мин.
Премьера
2025-06-05 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Триллер, Фильм ужасов

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