Синистер. Дом мертвых

Тари с дочкой заселяется в старый дом, чтобы обжить его немного перед продажей. Многие риелторы уже пытались работать с этим зданием, но безуспешно. Говорят, что это место проклято и злые силы отпугивают покупателей. Здесь обитает древний демон, который подчиняет своей власти слабых, и его основная цель — детские души. Чтобы спасти дочь и изгнать демона, Тари придется проникнуть в мир мертвых. Но сможет ли она оттуда вернуться?