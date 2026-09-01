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Синистер. Дом мертвых

Тари с дочкой заселяется в старый дом, чтобы обжить его немного перед продажей. Многие риелторы уже пытались работать с этим зданием, но безуспешно. Говорят, что это место проклято и злые силы отпугивают покупателей. Здесь обитает древний демон, который подчиняет своей власти слабых, и его основная цель — детские души. Чтобы спасти дочь и изгнать демона, Тари придется проникнуть в мир мертвых. Но сможет ли она оттуда вернуться?

Страна
Индонезия
Режиссёр
Бобби Прасетьо
Актёры
Лутеша, Шарифа Даниш, Мьеша Лин, Фирзана Алия, Сара Виджаянто, Вани Дармаван, Вафда Сайфан Лубис, Висну Хардана, Дэмиан Адитья, Фади Искандар, Энрико Виналди
Продолж.
106 мин.
Премьера
29 октября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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