Синистер. Дом мертвых

Тари с дочкой заселяется в старый дом, чтобы обжить его немного перед продажей. Многие риелторы уже пытались работать с этим зданием, но безуспешно. Говорят, что это место проклято и злые силы отпугивают покупателей. Здесь обитает древний демон, который подчиняет своей власти слабых, и его основная цель — детские души. Чтобы спасти дочь и изгнать демона, Тари придется проникнуть в мир мертвых. Но сможет ли она оттуда вернуться?
- Страна
- Индонезия
- Режиссёр
- Бобби Прасетьо
- Актёры
- Лутеша, Шарифа Даниш, Мьеша Лин, Фирзана Алия, Сара Виджаянто, Вани Дармаван, Вафда Сайфан Лубис, Висну Хардана, Дэмиан Адитья, Фади Искандар, Энрико Виналди
- Продолж.
- 106 мин.
- Премьера
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29 октября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов