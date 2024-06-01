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Синий Трактор в городе
30 июня в 11:00
Театр

Синий Трактор в городе

МКЦ

Ура! Премьера нового музыкального шоу «Синий трактор» в вашем городе! Новые невероятные приключения Синего трактора и его друзей Кукутиков.

Пришло время для нового и невероятного шоу, которое ожидает нас в самом сердце городской суеты, где так легко потеряться. Но когда есть верные друзья и мудрый Профессор, любые сложности можно преодолеть легко и весело. Погрузитесь в добрую и познавательную историю, где каждый из нас станет активным участником. Вас ждут музыкальные игры, в которых будет задействован весь зал! Будем петь, танцевать и получать незабываемые эмоции под мелодии любимых хитов, исполненных Синим Трактором, Профессором и несравненными Кукутиками (Машинка, Компот, Светофоры)!

Не упустите свой шанс посетить самое зажигательное и увлекательное представление этого года!

Возраст
0+
Жанры
Для детей,