Давно не видели Аджая Девгана? «Singam Again» — предстоящий хиндиязычный фильм с ним в главной роли. Действие фильма происходит в Cop Universe (большая вселенная с фильмами и сериалами про индийскую полицию) режиссера Рохита Шетти: первые части «Сингама» выходили в десятые годы, в Индии их очень любят! Кроме Аджая Девгана в ролях — Дипика Падуконе, Акшай Кумар, Карина Капур (и это не все звездные имена!).