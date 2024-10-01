Давно не видели Аджая Девгана? «Singam Again» — предстоящий хиндиязычный фильм с ним в главной роли. Действие фильма происходит в Cop Universe (большая вселенная с фильмами и сериалами про индийскую полицию) режиссера Рохита Шетти: первые части «Сингама» выходили в десятые годы, в Индии их очень любят! Кроме Аджая Девгана в ролях — Дипика Падуконе, Акшай Кумар, Карина Капур (и это не все звездные имена!).
- Режиссёр
- Рохит Шетти
- Актёры
- Аджай Девган, Карина Капур, Дипика Падукон, Ранвир Сингх, Акшай Кумар, Тайгер Шрофф, Джеки Шрофф, Арджун Капур, Швета Тивари, Арджун Двиведи
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик, Драма