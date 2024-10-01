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Сингам-3
Кино

Сингам-3

Давно не видели Аджая Девгана? «Singam Again» — предстоящий хиндиязычный фильм с ним в главной роли. Действие фильма происходит в Cop Universe (большая вселенная с фильмами и сериалами про индийскую полицию) режиссера Рохита Шетти: первые части «Сингама» выходили в десятые годы, в Индии их очень любят! Кроме Аджая Девгана в ролях — Дипика Падуконе, Акшай Кумар, Карина Капур (и это не все звездные имена!).

Режиссёр
Рохит Шетти
Актёры
Аджай Девган, Карина Капур, Дипика Падукон, Ранвир Сингх, Акшай Кумар, Тайгер Шрофф, Джеки Шрофф, Арджун Капур, Швета Тивари, Арджун Двиведи
Возраст
16+
Жанры
Боевик, Драма

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