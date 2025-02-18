Симона и мистер Скунс

Симона привыкла жить на ферме среди природы и домашних животных. Но пришло время переезжать в столицу к дяде Филиппу, которому нужна помощь. Он задумал написать величайшую оперу на свете, но к нему никак не приходит вдохновение. Любопытная Симона узнает, что однажды дядя упустил главную любовь своей жизни, и если ее найти, вдохновение обязательно вернется. Вместе с верным скунсом и другими дикими животными Симона отправляется на эту опасную и полную приключений миссию.