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Симона и мистер Скунс

Симона привыкла жить на ферме среди природы и домашних животных. Но пришло время переезжать в столицу к дяде Филиппу, которому нужна помощь. Он задумал написать величайшую оперу на свете, но к нему никак не приходит вдохновение. Любопытная Симона узнает, что однажды дядя упустил главную любовь своей жизни, и если ее найти, вдохновение обязательно вернется. Вместе с верным скунсом и другими дикими животными Симона отправляется на эту опасную и полную приключений миссию.

Режиссёр
Ян Лануэт-Тюржон
Актёры
Эллен Давид, Антуан Бертран, Мэрилин Кастонгей, Луиза Тюрко, Бенуа Гуэн, Мани Солеманлу, Маргарита Лоранс, Мириам Фурнье, Дино Тавароне, Кристофер Рикардо Прайс
Продолж.
114 мин.
Премьера
2025-02-20 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Комедия